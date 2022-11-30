被問弟弟邱彰信升任華航聯合管制處處長 華航內部批「把人命當兒戲」邱議瑩怒了...

曾因私菸案遭判刑的前華航空品處副總邱彰信，12月將調任聯合管制處當主管，掌管飛安，遭爆引發內部爭議。邱彰信的姊姊、立委邱議瑩今(30)日被問及華航此舉是否把人命當兒戲一事，瞬間暴怒並反嗆，「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊，什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝」。

針對邱彰信將調任聯合管制處當主管，掌管飛安，邱議瑩表示，她跟她弟弟的血緣關係就是一家人，且邱彰信在2000年就自己考試進華航，在華航任職時間比她擔任立委的時機還要更久，「他是老華航人，他熱愛他的工作」。

對於在工作上的事情，邱議瑩說邱彰信完全是盡心盡力，邱議瑩也給予充分的尊重跟支持。邱議瑩說公司的事情她從來不過問，只給她弟弟最大支持，「我知道他會在他的工作上努力、認真、奮鬥」。

然而，當被問及華航此舉遭批是把人命當兒戲，邱議瑩暴怒並反嗆「你是哪一台啊，你怎麼會問這種問題啊，什麼叫人命當兒戲啊，我覺得你好低喔，謝謝」。

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