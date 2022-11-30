FIFA（國際足總）陸續公布了世界盃第3輪小組賽的裁判名單，其中哥斯大黎加對陣德國的組合最引人注目，將由法國籍女裁判Stéphanie Frappart執法，她將成為男子世界盃歷史上首位女性主裁判。

Frappart率領由全女性執法人員所組成的裁判團隊，除了她以外，來自巴西的Neuza Back及墨西哥Karen Díaz Medina也將擔任助理裁判，38歲的Frappart創下了世界盃開踢以來，整整92年的歷史紀錄。

先前墨西哥對決波蘭的比賽，Frappart擔任了第四裁判的位置，成為了首位在世界盃亮相的女裁判，只不過這次的任務更加繁重，Frappart將擔綱場上權力最大的主裁判位置，不過這對她來說並不是很陌生。

Frappart過去就擁有相當豐富的執法經驗，男子比賽也常常會看到她的身影，Frappart曾經執法世界盃資格賽、2019年的歐洲超級盃、2020年的歐冠聯賽及法甲的比賽，分別寫下各聯賽的女性主裁判第1人。

Match officials designations @FIFAWorldCup - Group E - 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

另外來自盧安達的Salima Mukansanga以及日本籍山下良美，也被FIFA徵召進本屆世界盃的裁判團中，將有機會獲得執法權力。而Frappart首次擔任世界盃的主裁判，執法的就是關係到E組晉級命運的哥斯大黎加對陣德國，裁判的每次判決都將影響比賽結果，Frappart能否成功掌控全局仍待解。但不管怎麼說，Frappart已經打破性別藩籬，為男女平權跨出重要一步。