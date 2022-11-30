日前一名男子曾在網路發文表示，為求方便把載具刺青在手臂上，引發網友關注，相隔數日他又再度上網PO文說，發現載具App中多了兩筆電子發票明細，其中一項為69元情趣用品，被不知名網友刷載具，他傻眼說，「哪天出現摩鐵的發票我也不意外」。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，打開載具的App發現多了兩筆電子發票明細，但都不是他買的，第一筆是在百貨公司購買5千多元的保養品，第二筆為69元的情趣用品，他傻眼說「到底是誰買情趣用品偷刷我的載具？哪天出現摩鐵的發票我也不意外，且發票中獎我真的會私藏喔」。

貼文曝光，網友全笑翻，「好好笑，貼文繼續留著，中千萬的機會增加，每個人買東西都幫你刷條碼」、「我真的會笑瘋欸！而且情趣用品的價格還是69元，會不會太剛好」、「變成全民載具了，賺爛」、「我要笑死，別人是國民老婆或國民妹妹，你是國民載具」、「買情趣用品刷你的載具，很明顯是陷害吧」、「有免費的發票還嫌棄咧」。

原PO事後也在留言區中表示，已將網友刷的載具發票綁定「台中購物節」，若有中獎會再發文辦抽獎，一起分享中獎發票的獎金。