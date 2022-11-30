九合一選舉落幕，卻有民眾PO影片爆料，指桃園市中壢區德義里0770投開票所，在開票當時疑似未按照程序作業，現場人員不僅未公布領票與未領人數，選務人員並將選票拿到後方小房間整理，脫離監票民眾的視線，遭質疑可能有做票行為。

影片中可以看到，現場民眾高喊「他們把選票拿到後面，不報總領票數」、「工作在這裡做啊！領票、人數、名冊拿出來」，選務人員因為面對民眾質疑，才把裝有選票的票袋拿到前台，民眾再進一步詢問「監察委員哪一個？」，現場並未有人回應。

中壢區德義里里長楊建雲表示，當天他也有收到民眾反應投開票所爭議，當時也馬上前往了解，剛開始選務人員的確沒有公布領票人數，後來在經過民眾反應後，就有公布領票人數，也有把投開票記表讓外面民眾檢視，民眾都有看到，後續開票作業都有順利完成。

桃園市選委會副總幹事邱瑞朝對此表示，網路流傳影片證實是中壢區德義里770投開票所，但目前並沒有收到有人反映770投開票所有相關選務的爭議，後續桃園市選委會將再做進一步的了解。