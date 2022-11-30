邊境開放後， 不少台灣人去日本旅遊，一名網友分享，許多人去日本旅遊血拚，刷台灣的信用卡以後，店員會印一張紙出來詢問要用台幣結帳，還是要日幣結帳，但因為信用卡匯率很爛，建議選用日幣結帳會比較好，引起網友熱議。

一名網友近日在臉書發文表示，在日本刷台灣信用卡，必考的陷阱題就是店員會印一張紙給你，上面會問你是否要用信用卡組織的匯率轉成台幣結帳，按信用卡機的綠色確認鈕就是用台幣結帳；紅色的取消按鈕則是代表要用日幣結帳。

該網友表示，由於信用卡組織的匯率非常爛，如果按了綠色按鈕可能就會多付錢，而多數的日本店員根本看不懂紙上寫的英文的意思，所以請大家堅持紅色按鈕。

貼文引起網友討論，不少人驚呼長知識了，從來沒有多想過，想著按紅色就是取消交易，所以都按綠色。但也有網友喊說，早就趁著先前日幣很低的時候，直接買了一堆現金。「這邊only cash」、「我出國不刷卡的」。