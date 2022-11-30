資深演員陳淑芳近年來以「國民阿嬤」的形象深植人心，2020年獲得金馬獎的肯定，除了精湛演技令人印象深刻外，相當有辨識度的嗓音也是特色之一，不過卻在節目上自爆，聲音之所以會變成這樣，竟是被人下藥。

陳淑芳在節目《命運好好玩》透露，其實一開始她的聲音是比較高的，過去在某個待了23年的電視台，由於習慣將保溫瓶放在茶几上，某一次錄影時喝了保溫瓶中的水「結果一喝就沒有聲音，我出來喝了那一杯就沒聲音了，但是我現在感謝他」。

對此，陳淑芳表示，因為這次的事件反而讓她的聲音辨識度變高「不認得我的長相沒關係，但是認得我的聲音」，而當主持人追問兇手時，陳淑芳坦言，事後知道對方是誰「知道以後還是好朋友，但我後來很感謝他，我們現在還是有聯絡。」更表示，人到這個世界並非來受苦的，能夠認識就是緣份，主持人在聽完後也誇讚她相當有氣度。

事實上，陳淑芳1957年出道，演出多部電視劇、電影作品，2020年以《孤味》和《親愛的房客》同時獲得第57屆金馬獎最佳女主角及最佳女配角獎，也是她出道63年首次入圍金馬獎即得獎。