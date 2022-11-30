民進黨九合一選舉北台灣大敗，蔡英文總統為此辭去黨主席，改由高雄市長陳其邁代理，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，但黨內「換閣」聲音不斷，民進黨台北市議員王世堅30日接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪時列舉慶富案和建國啤酒廠都更停擺影響臺北科技大學校地，再批蘇貞昌身為最高行政首長，基於責任政治必須下台。

王世堅指出，前總統馬英九末年發包了獵雷艦，換民進黨執政後，合作金庫董事長率領所有行庫聯貸上百億給慶富公司，但獵雷艦根本沒做、造假，被發現是詐貸案，董事長廖燦昌下台被檢調追查，此案如今還在審查，而蘇貞昌一上台就把廖燦昌派到更大的第一金控公司，「我光問這點就夠，為什麼？你為什麼這麼做？」

另外則是技職教育案，王世堅指出，蔡英文6年前上任時主張恢復技職教育，率先響應的學校包含台北科技大學，過去在台北工專時代時，4、5000個學生擁有13公頃校地，現在1.3萬學生只剩9公頃，蔡總統上任後便答應建國啤酒廠改建商業大樓，後續要回饋4成土地給政府，無償給北科大作為教育之用，但蘇院長上來這計畫就打斷。

王世堅指出，蘇貞昌認為要把捐出來的4成土地，配合財團、商業大樓，做振興啤酒文化，但要振興啤酒文化，有長安東路整條啤酒一條街，「那是酒促妹的事」，但教育這麼重要，蘇貞昌卻為了商業利益，「台北不差6星級觀光飯店、辦公大樓、不差百貨公司，但需要好的、振興技職教育的科技大學。」

王世堅感嘆，光舉這2個例子，都是在蘇貞昌手上耽誤，且都是蔡英文耳提面命、把所有權柄交給對方好好去做的，「結果你欺上瞞下」，總而言之，基於責任政治，蘇貞昌應該要下台，現在走身影可以很漂亮，象徵功成身退，「如果整個如果社會逼你下台，是晚景淒涼」。