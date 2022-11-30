雲林縣北港媽祖醫院推廣失智互動治療，沿海長者窯烤麵包動手又動腦。（張朝欣攝）

雲林縣北港媽祖醫院為鼓勵失智長者走到戶外，30日舉辦「大手牽小手，憶同出遊去」，安排長者到元長鄉體驗窯烤麵包與採果樂趣，並由敏惠醫專等各校學生介紹健康飲食、食農教育，藉由戶外互動治療，幫助長者尋求個人安全的生命意義及自我認同，進而達到活躍老化目標。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院為讓社區服務據點的長輩放鬆心情、尋找自我價值，30日安排元長、東勢、水林、北港沿鄉4鄉鎮40餘名長者，前往元長鄉「鹿窯柴燒窯烤麵包」動手製作麵包，大部分阿公較少下廚手忙腳亂，阿嬤則多是老神在在。

媽祖醫院社區健康長照中心副主任周佳霓表示，為鼓勵失智者長走到戶外，特別安排在地青農、敏惠醫專、北港農工學生，陪伴長者們窯烤麵包、採摘蔬果。此次由青農提供火龍果，讓長者手作火龍果麵包，不僅老人家動手又動腦，學生也在與老人家互動中，學到許多人生經驗。

窯烤麵包負責人吳學展說，之前在虎尾鎮經營麵包店，2年多前決定返鄉務農，希望把家鄉的農產結合所學，製作出最健康美味的麵包，長者製作麵包所需食材，都是他自己種植的，絕對天然，可以安心無負擔享用。

長者們說，在社區照護據點待久了，也會想到戶外走走，媽祖醫院安排戶外行程，讓大家感受自己動手作的樂趣，也學到不少食農健康知識，雖然記憶力隨著年紀退化，但要活就要動，絕對不服老。

媽祖醫院院長吳錫金指出，學生踏入社區，注入青春活力，長者參與手作活動，有助快樂老化，「高齡友善、深耕地區」是未來趨勢，日後將持續安排藝術治療、互動治療等活動，推動「老少共樂、青銀共好」。