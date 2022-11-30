女遭劈腿 3少年持刀棍衝餐廳廚房砍殺出軌男幫出氣

新北市板橋區介壽街某餐廳昨（29日）晚發生3名少年衝入砍殺1名打工少年案件，造成左手、左手肘、左大腿、左臀及背部各有刀傷，所幸送醫救治後無生命危險。轄區海山警分局獲報後，今天午前已循線逮捕行凶3名少年及4名關係人到案，全案朝殺人未遂方向偵辦。

據了解，潘姓少年劈腿被女友發現，女友向在餐廳打工的黃姓少年抱怨，黃少幫朋友出氣，傳LINE向潘少嗆聲，兩人激烈口角，潘少遂於昨晚找來2名友人到餐廳找黃少理論，但因沒有交通工具前往，所以向已成年朋友借車，謊稱要歡送友人去當兵，故一行7人共乘1輛自小客車到黃少打工的餐廳。

一行人到場後，潘姓等3名少年各持西瓜刀、開山刀及鐵棍衝進餐廳廚房，見黃少即刀棍相向，其餘4名已成年的友人還沒搞清楚狀況，站在店外觀望，見3名少年行凶後跑出餐廳，眾人才急忙上車逃離現場。

警方獲報後迅速展開追緝，今天凌晨陸續帶回涉案7人，偵訊後將依殺人未遂、妨害秩序罪嫌及違反少年事件處理法移送新北檢及新北地院少年法庭偵辦。