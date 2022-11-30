勞動部辦理的微型創業楷模頒獎典禮，於30日盛大舉辦，歷經長達9個月的初選、複選以及決選，遴選出10位優秀的創業家，由勞動部常務次長陳明仁頒發獎座及新臺幣10萬元獎勵金，肯定創業家歷經千辛萬苦突破重重關卡後贏得的創業榮耀。

微型創業楷模評選是勞動部為宣導微型創業協助方案，並藉由成功創業家分享創業歷程，藉以激勵創業精神與促進創業家之相互學習，每2年辦理一次的大型盛典，迄今已辦理11屆。承襲上一屆綻放新風采的精神標語，歷經近兩年疫情的影響，今年仍吸引超過150家曾獲得勞動部創業貸款的創業者參選報名，評選重點包含企業經營狀況穩定程度、創業奮鬥或克服困難歷程、永續發展能力、商品或服務之特色與創新程度、企業社會責任等指標。期能藉由創業家身先士卒的淬鍊，帶領未來有志創業的社會大眾，持續向前邁進。

每位微型創業楷模背後都有一段動人心弦的創業故事，其中遠從異鄉嫁到臺灣的新住民張艷君，因遭逢配偶早逝、兒子遲緩成長及公公洗腎等家庭壓力，一肩扛下經濟支柱的責任，並以家鄉三寶之一「辣椒」為基礎研發干貝醬，創立了「憶之味手作醬」，主要產品為手工干貝醬、發酵黑蒜頭及養生雞湯；目前營運狀況穩定成長，還開設一家燒臘店，提供就業機會給新住民姊妹。曾經在獄中待了10年的李凱莉，出獄後開設了「一品會客菜食堂」，專對高雄地區收容人提供菜餚、民生必需品及合菜，並聘僱更生受保護人及單親媽媽為員工，目前在高雄已有2家店面，未來將至臺南與屏東設置中央廚房，提供更多就業機會，實現社會責任。成立「星毅設計股份有限公司」的黃齡毅，原本做ODM貿易訂單，由於發現家居領域的新藍海市場，創業後第2年就自創品牌「目喜生活Moosy Life」，專營講究美學與實用兼具的收納盒，更利用電商平臺進行銷售，期許自己能將自有品牌打入國際市場。

另外，今年除表揚微型創業楷模外，勞動部也頒發感謝狀給財團法人中小企業信用保證基金、臺灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣銀行及10位創業輔導顧問，感謝他們長久以來協助辦理微型創業貸款的幫助及貢獻。

勞動部表示，微型創業者在創業路上必須克服許多困難及挑戰，「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」長期提供各項資源，協助有創業意願的女性、中高齡者、高齡者、離島居民及失業者發展微型企業，透過每位楷模成功的創業故事，讓大眾更加認識微型企業努力不懈的拚搏精神，也希冀激勵更多創業者，相互學習、穩定經營。