新北市淡水有名67歲李姓婦人28日接到自稱是「檢警」的電話，聲稱她涉及一起毒品案，要求李婦需面交60萬元保證金，否則會遭境管，李婦在提款後前往交錢途中越想越不對勁，因此到派出所諮詢，警方發現婦人遭詐後將計就計，成功將詐騙車手逮捕。

李婦先是接到一名自稱是刑事局陳組長的人來電，聲稱她涉及一起毒品案，需要檢警接受調查，接著又接到自稱是地檢署周檢察官的電話，警告她「若不盡速處理就會遭境管，不然就是繳交60萬保證金」；由於李婦預計29日就要出國，頓時慌了手腳，便聽從指示提領60萬保證金，準備到新市一路的麥當勞面交給「地檢署專員」。

不過李婦於提款途中，越想越覺得奇怪，便轉進路旁的水碓派出所詢問，警方了解始末後，馬上反應這是詐騙集團的老梗，於是請李婦以紙袋佯裝60萬元假鈔赴約，員警則於面交取款地點周邊埋伏，當張姓車手現身取款離開時，埋伏員警立即一擁而上將他壓制逮捕。

張男辯稱因積欠詐騙集團債務，才鋌而走險當車手取款折抵債務，警詢後全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，將再向上溯源追查集團共犯及主嫌。

淡水警分局表示，詐欺犯罪嚴重影響民眾財產，警方將持續溯源刨根，查緝詐騙集團背後首腦及上游成員，也提醒民眾檢警機關不會透過電話指示交付錢財，有疑慮可直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。