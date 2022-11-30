小乙長期受思覺失調症所苦，今年2月15日時，小乙又出現幻聽，幻聽詢問他「敢不敢現在去放火？」小乙經過評估後，覺得便利商店人太多，於是前往小港區某商場用一只打火機和一張報紙縱火。高雄地方法院依公共危險罪判小乙徒刑2年，緩刑5年，監護1年。

小乙患有妄想型思覺失調症，長期出現幻聽及妄想症狀，今年2月15日時，小乙聽見幻聽慫恿他去放火，於是小乙前往商場，利用打火機將報紙點燃後，丟向枕頭棉被及花瓶區貨架，小乙隨即逃出店外。

洪姓店員發現起火後，馬上通知另名店員攔下小乙，也通知警消到場，所幸火勢並未擴大，沒造成商場大失火。

法院審理時，小乙供稱有聽到聲音問他「敢不敢現在去放火？」但他經過評估以後覺得便利商店人太多，只要點火就會被發現，所以才前往商場放火，小乙對於自己放火過程也相當清楚。

經過高雄市立凱旋醫院鑑定後，認為小乙雖然受幻聽影響，但意識清楚，知道東西燒壞要賠錢，案前還評估作案環境，案後也積極逃避責任，連商場老闆詢問小乙為何要放火時，小乙依舊抱著僥倖心態，堅決否認。

法院認為，小乙的思覺失調症為減輕刑期理由，但在商場縱火恐危及他人生命安全，且小乙已與被害人以6萬5000元達成調解，因此依公共危險罪判小乙徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間內得至指定醫院成精神治療，以及監護1年。