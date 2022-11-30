國民黨九合一選舉勝選，對2024布局引發關注。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，未來黨中央仍會堅持走對的路、提對的人，讓全黨上上下下團結一致爭取勝選。朱說，唯有「人對了才有機會勝選」，黨中央一定無私無我才讓黨團結。（周志豪攝）

國民黨九合一選舉勝選，對2024布局引發關注。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，未來黨中央仍會堅持走對的路、提對的人，讓全黨上上下下團結一致爭取勝選。朱說，唯有「人對了才有機會勝選」，黨中央一定無私無我才讓黨團結。

對九合一勝選，朱立倫重申，感謝最偉大的台灣人民站出來挺公理、正義、善良，這次是台灣民主與非綠陣營的勝利，謙卑感謝所有台灣人民。

但朱立倫也強調，九合一選舉還沒有結束，接下來還有12月18日嘉義市長選舉與台北市、南投縣兩席立委補選，此刻國民黨沒有一絲一毫自滿，也絕對不會有一分鐘高興，會不斷檢討反省，「因為我很清楚，國民黨面對挑戰還非常多」。

朱立倫說，這場選戰中黨中央只是助選員與配角，在前線奮戰的同志與基層支持的志工，也才是真正的英雄與主角，除感謝勝選的黨籍候選人外，朱也肯定台南市長候選人謝龍介、高雄市長候選人柯志恩與嘉義縣長後選人王育敏選戰表現。

至於目前仍陷計票爭議的屏東縣長選舉，朱立倫表示，民主絕對不容許存在票數與開票過程有怎樣弊端，國民黨會透過司法與黨團全力協助國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與屏東縣民獲得真相；國民黨挺民主、捍衛正義的決心絕對不會改變。