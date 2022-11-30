環保署今年4月28日規範，全國飲料店最遲於2024年全面禁用一次用塑膠飲料杯，台北市政府搶先報請環保署核准，宣布自今年12月1日起全市2206間飲料店禁用一次用塑膠杯，預估每年可減少7600萬個一次性塑膠杯，明起上線後北市將隨機抽查百名店家，若業者輔導後未改善，將依《廢棄物清理法》裁罰最高6000元。

今年7月1日起，民眾自備飲料杯去4大連鎖業者購買飲料，即可享5元以上價差優惠，意在提供更大誘因、也提高選購環保杯熱度，自備杯比率更從過去的6％提高到16％，有部分連鎖超級市場自主提高至8元的優惠。

台北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，現於6月份及8月份派員至北市列管飲料店業者進行兩輪宣導，當前已有9成以上業者備貨完成，可於12月1日依法配合實施，替代材質大多於紙杯為主，而保麗龍則是以2015年就禁止使用，期藉由政策上路，有效減緩塑料汙染。

林鈺惠表示，待新制上路後，預估每年可減少7600萬個一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量，未來將派員不定時稽查，明起將稽查1、200個店家，若輔導後仍未改善，將依《廢棄物清理法裁罰》第51條開罰1200元至6000元。

此外，林鈺惠提到，循環杯新制也將於2023年元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者至少須有5％的門市提供循環杯借用服務。