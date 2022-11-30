受疫情影響，長期協助照顧植物人的創世基金會物資捐贈與善款收入急遽下滑，有鑒於此，張榮發慈善基金會在得知創世基金會面臨的窘境後，除認購公益義賣品「兔寶」外，基隆長榮桂冠酒店也於30日舉辦「兔寶」 再義賣活動，希望號召社會大眾與企業團體作公益。

基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎表示，本次協助義賣飾品為限量100組的可愛兔子造型瓷器「兔寶」，每組義賣金額為888元，每組飾品都附贈有祈願卡，民眾可以將書寫完的祈願卡吊掛在酒店大廳的聖誕樹上，而義賣所得則會再於12月23日全數轉予創世基金會基隆分院，支持創世植物人安養服務。

除宣布「兔寶」愛心飾品義賣活動開跑之外，基隆長榮桂冠酒店30日也邀請華山基金會的長輩們一起到現場參加兔寶DIY彩繪活動，而長輩們別具巧思的彩繪作品及與現場來賓的互動也讓活動更加溫馨。

創世基金會基隆分院院長李淑婷表示，基金會致力於建構一個專業、舒適且溫馨的植物人照護環境，雖然中間過程相當艱苦，但善心人士長久以來的支持與扶助始終是植物人家庭最溫暖有力的依靠。

基隆長榮桂冠酒店呼籲民眾，踴躍前往基隆長榮酒店認購愛心飾品「兔寶」，一同照護更多植物人家庭。