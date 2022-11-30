民進黨今召開敗選後第一次中常會，推舉高雄市長陳其邁為代理主席，敗選檢討小組召集人由桃園市長鄭文燦擔任；陳其邁表示，要很謙卑面對後續選戰，回應選民的需求，把黨顧好，對黨都好。

至於黨主席補選時程，下週才會提出，有中常委提到1月8日台北市第三選區立委補選，陳其邁表示，他有進行協調，今晚應該會有結果。

此外，對於檢討小組，召集人一名，成員若干名；據轉述，有意加入小組的中常委，可以找召集人加入；此外，小組召集人要到地方走一趟，要去面對地方及選民，了解敗選原因。

據轉述，今天正逢是黃信介「信介先」逝世紀念日，代理主席陳其邁也發表感言；他還說，回想2018年落敗，是非常痛苦的事，非常刻骨銘心，好不容易2020當選，第一站檢討的地方就是高雄，被罵到臭頭，還是要好好檢討接受人民指正，要很謙卑面對後續選戰，回應選民的需求，把黨顧好，對黨都好。

有人提到，地方黨部部分，要把黨部主委找來，不但要寫檢討報告，還要到黨中央開會；陳其邁也請檢討小組召集人一併辦理。

對於接下來登場的嘉義市長選舉，會中也通過，下週行動中常會將在嘉義市舉行。