九合一大選26日開票時，各新聞台灌票、錯植票數等爭議不斷，國家通訊傳播委員會NCC今日表示，已經收到17件相關選舉申訴，跟開票有關的有5件，分別是三立2件、民視2件、年代1件，但都是針對台北市的開票，至於國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與民進黨候選人周春米的票數誤植，目前尚無收到。

對於電視台開計票過程有問題。中選會昨表示「開票計票全程無異狀，且精準正確，媒體自行灌票疏失與中選會無涉」。三立新聞部則表示，此為單純的行政人員疏失誤植事件，絕無所謂票數造假，也已進行內部調查及懲處，當晚有立刻進行口播及標題更正，並致電中選會及NCC說明。

NCC副主委翁柏宗表示，開票過程出現疏失，除了請中選會表示意見，NCC也會依照衛廣法規定22條，請電視台力行自律規範機制去討論、去調查，做成會議記錄，並將結果送至NCC討論後續。

翁柏宗表示，民眾針對政論節目，或是新聞報導有意見，各家電視台都有，台視、TVBS、民視、東森都列名其中，至於開票的部分，三立2件、民視2件、年代1件，雖然主管機關是中選會，但NCC開票當天也有去關心，也會按照權責去處理。