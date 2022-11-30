過量酒精對健康危害甚大，但有些病患已病況嚴重仍不改酗酒習慣。泌尿科醫師表示，曾有一名酗酒的50多歲男子，每天要喝2~3瓶酒，到最後已肝硬化，還曾因此喝到膀胱破掉，未料某次手術後男子竟還問「之後還否再喝酒？」讓醫師氣到回應，若再繼續喝酒導致這樣的問題，只能請患者另請高明。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目中表示，他曾有一名病患，一早醒來就開始找街坊鄰居喝酒，平常一天可以喝2、3瓶威士忌或紅酒，喝到肝硬化，導致凝血功能不好，加上患者本身有出血性的間質性膀胱炎，膀胱常因此出血，他也因此多次忙著幫該患者止血。

邱鴻傑接著表示，某次止血手術結束後，患者還問，「回去之後可不可以喝喝小酒？」讓他一時都動怒了，立刻告知「絕對不行」，並提醒患者去年某次喝到膀胱出血，出血之後變成一個血塊，把膀胱的尿道口整個脹滿，整個膀胱脹到破掉，當時患者還在急診室痛得大叫。他最後對患者撂下狠話：「如果你還因為是喝酒而造成這樣的問題，我就只好請你去找其他醫師了。」

根據衛福部立豐原醫院的資訊，間質性膀胱炎是膀胱的黏膜出現問題，使得從腎臟排泄的物質到膀胱時滲透出來，造成患者頻尿或尿急，也常會有膀胱漲痛的不適感，讓患者相當痛苦，嚴重影響生活品質。

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