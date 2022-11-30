台南市議會國民黨團今天針對本月10日發生的台南學甲88槍擊案，至今仍未偵破，質疑背後「太陽能黑金結構」，警方知道凶手卻不敢破案，還有網友打賭88槍擊案跟西羅殿被放生雞腿，哪件會先捉到人？呼籲檢警不要以「偵查不公開」塘塞重大治安黑金案件。台南市警察局、台南地檢署都回應，目前已鎖定特定對象及多名共犯，全力追緝中。

台南市議會國民黨團包括書記長李中岑、蔡育輝、王家貞、盧崑福、蔡淑惠、李鎮國及新科議員蔡宗豪今天中午召開「88槍擊案至今未破，誰包庇？全民要真相」記者會，質疑88槍擊案因擋人財路才被開槍，警方迄今卻未針對相關人郭再欽製作筆錄，「開88槍，相關當事人郭再欽卻沒做筆錄，這其中有什麼貓膩？」要求警方盡速偵破，公布真相。

眾人也說，發生如此重大治安事件，如果在過往，相關人員早已下台，但此案在選前就發生，選後還破不了案，問題非常大，全民也關心為何88發子彈能在台南天空亂飛？到底有什麼是不能公布的。

蔡淑惠說，選前不能辦，選後還不破案，是否真的如外界所傳跟議長選舉有關，所以還不敢破案，她也呼籲，所有涉入此案的人，退出議長選舉請黑手就此罷手。新科議員蔡宗豪說，台南發生88槍擊案，外界看得霧煞煞，殺警案都能迅速破案，為何此案至今仍未破？他說，已有網友拿昨天西羅殿被放生雞腿跟開了88槍兩案做討論，質疑「到底會先抓到放雞腿的？還是開88槍的？」

台南市警察局則澄清，該起槍擊案相關人員都有製作筆錄，且經檢方複訊具結，警方也都有掌握涉案人部分，正全力追緝中，絕不可能有所謂的「故意不破案」之說，強調這種說法絕非事實。

台南地檢署強調，與市警局專案小組每日聯繫討論案件進度，也每周定期、不定期在市警局或地檢署召開多次專案會議，目前已掌握多名共犯，務必將不法之徒繩之以法。