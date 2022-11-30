邵雨薇也相當喜愛「女裝多way連身裙」，針織衫及連身背心裙可分開搭配，享受多樣化的搭配樂趣。（GU提供）

2022年剩下一個月就要劃下句點，日本服飾品牌GU為此於12月2日至12月8日在全台實體店舖、網路商店推出「GU感謝祭」，除了開賣多款男、女、童裝限定商品，並祭出最低190元起的感謝回饋價，讓全家大小享受溫暖且時尚的冬季穿搭。此外，配合世足賽的熱血氣氛以及旅遊熱潮的復甦，GU加碼再推出「五大感謝企劃」，不僅有限量旅行小包、與人氣插畫家「KINGJUN」合作的限時限量消費禮；活動期間使用GU APP於網路商店消費，或於實體店舖結帳時掃描GU APP會員條碼，就有機會抽台北－東京單人來回機票乙張。

「GU感謝祭」限時7天推出優惠活動，人氣款外套單品現正入手最划算，品牌每年冬季最受喜愛的HEAT PADDED夾層外套於感謝祭只要1290元（原價1490元）、童裝超甜價格790元（原價990元），擁有極佳保暖效果且能抵擋寒風，不管是為了接下來可能到來的寒流提早做準備，或是想為日韓、歐美等寒冷國家旅行增購保暖新衣，一件HEAT PADDED夾層外套就能輕鬆應對不同天氣變化。此外，「雙口袋短版開襟外套」優惠價為690元（原價790元），想包色的小資女們可趁這波享好康。

GU品牌好友邵雨薇特別推薦此次感謝祭的必買單品，「女裝多way連身裙」的針織衫及連身背心裙可分開搭配，依據當天的穿搭場合、氣溫自由搭上不同單品，享受多樣化的搭配樂趣，是款高CP值單品，成套搭配適合較寒冷的天氣，還可將外套作為披肩點綴造型；若是較為涼爽的時候，則可單穿背心連身裙，並搭配襯衫、透膚上衣、長袖T恤等薄長袖單品。感謝祭首次推出限定優惠價890元，近期天氣變化不定，一套就能為這個冬季創造穿搭的無限可能。

冬天的保暖必須內外兼具，GU彈性舒適的「STYLE-HEAT保暖衣系列」於感謝祭期間推出指定單品限時折扣100元優惠，除了有絕佳保暖效果，內刷毛材質穿起來更溫暖，在特別寒冷的季節裏更好搭配；除了圓領、V領、U領上衣，還有內搭褲可選擇，最低190元就可輕鬆入手。品牌也精心準備「五大感謝企劃」，感謝祭期間，於實體店舖消費結帳時掃描GU APP會員條碼，或是透過GU APP於網路商店下單，就有機會抽中台北－東京單人來回機票（限量1名）。

伴隨出國氛圍漸起，GU於感謝祭首三日（12／2-12／4）準備了旅遊必備的限量款「極優旅行小包」。指定期間於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1500元即可獲得乙個，不僅可以裝入旅行所需的保養品、飾品等小物，更讓行李箱變得井然有序。感謝祭活動首三日（12／2-12／4）於GU實體店舖或網路商店消費不限金額，立即送人氣插畫家「KINGJUN」為GU設計的限量貼紙乙組（每組三張）。

12月5日至12月8日期間於GU實體店舖或網路商店消費，單筆不限金額就可獲得人氣插畫家「KINGJUN」為GU設計的「極優前行明信片」乙張。感謝祭活動期間於網路商店消費單筆滿1000元，並選擇於GU實體店舖取貨，即贈送實體店舖或網路商店「滿千折百優惠券」乙張。