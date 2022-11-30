日本一名女高中生因與男同學交往遭「自願退學」，憤而提告要求校方支付約700萬日圓損害賠償。東京地方法院今天認定校方違法，須賠償約97萬日圓（約新台幣22萬元）。

日本每日新聞報導，根據起訴書，位於東京都的私立堀越高校在校規中明訂禁止男女學生交往，原告在2019年11月就讀高三時，因為被班導問到有沒有跟同年級男生交往時坦承確有此事，被校長勸告「自願退學」後退學。

原告在審判中主張，校規限制學生基本人權，對照社會一般認知顯著不合理屬無效；且她因為過當校規不得不退學轉入其他高中就讀。

不過，校方反駁說，私立學校依照自己獨特的傳統與教育方針教育學生，校規即使是對照社會一般認知也是合理的，決定勸女學生「自願退學」屬校長裁量權。

產經新聞報導，法官認為勸女學生「自願退學」是事實上的「強制退學」，已逾越教育上的裁量屬違法行為。

但法官也認同校規本身有其效力，「考量到學校的教育理念與方針，藉由禁止男女學生交往讓學生專心在課業上，對照社會一般認知屬合理」。