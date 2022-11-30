桃園市觀音區一名67歲曾姓男子，今凌晨睡覺時突然感到半邊身體無法動彈，緊急打電話向家人求助，警方接獲家屬報案後到場查看，發現曾翁住處門窗深鎖，便請消防人員協助破門，將虛弱的曾翁送醫治療，及時救回曾翁一命。

大園警分局指出，曾翁昨日獨自回到觀音區的老家打掃並過夜，今凌晨睡覺時突然感到半邊身體無法動彈、頭暈目眩，欲起身打電話向家人求助卻不慎摔倒在地，家人看見曾翁的未接來電，回撥卻無人接聽，擔心他發生意外，便向警方報案求助。

新坡派出所員警獲報後前往曾翁住處查看，但大門深鎖，敲門也無人回應，員警隨即請消防人員協助破門，進門後就看到曾翁倒臥地上，表情痛苦不斷哀號，雖仍有意識但體力非常虛弱，救護人員趕緊將其送醫治療。

曾翁家屬表示，曾翁患有心血管疾病，但都有吃藥控制，身體還算健康，之前也從未發生過類似情形，感謝警消及時到場救援，才沒造成不可挽回的遺憾。