嘉義市玉山路花海節，黃色波斯菊及黃色百日草搶先綻放，美極了。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠預告2022嘉義花海生活12月10、11日登場。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠歡迎大家來嘉玩花海。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

季節限定，2022嘉義花海生活節於在12月10、11日在嘉義市玉山路底重磅登場，花海面積約20公頃，有白色大波斯菊、黃色波斯菊及黃色百日草，最近天氣溫暖，黃色波斯菊、百日草已綻放盛開，市長黃敏惠歡迎大家來嘉玩花海。

嘉義市政政建設處表示，今年花海範圍擴大為20公頃，特別設計花田顏色，而種植白色大波斯菊、黃色波斯菊和黃色百日草，下半年有零星幾場短暫降雨，黃色波斯菊及百日草近期已經綻放盛開，花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動著，已有不少民眾搶拍美景。

市府建設處表示，花海生活節預定12月10、11日下午2時至8時，在玉山路底舉辦盛大活動，有花海場域互動體驗、音樂舞台、氛圍體驗和主題市集，邀請重量級卡司現場表演，搭配互動裝置藝術。

還有幸草工作室、EYE CANDLE、嘉‧餐桌等工作坊，串起早期農村生活與現代化生活的樣貌，有藝術裝置、獨立樂團、花海餐桌，活動詳情可上嘉義市政府建設處臉書或是活動官網。