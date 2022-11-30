屏東社福館耐震補強，展開全新風貌。(屏縣府提供)

屏東縣社會福利綜合館於今年6月休館進行耐震補強工程，將於12月1日重新開館，縣府為將優質館室服務薪火相傳，近期重新規畫兒童遊樂空間，並增加館室內圖書資源，注入多樣新元素，展開有別以往的新樣貌。

屏東縣社會福利綜合館「親子圖書室」內收藏多樣領域兒童讀物，提供親子共讀舒適空間，方便家長們陪伴孩子探索、閱讀，引導孩子贏在認知學習的起跑點。近期購置知名繪本作家系列作品，期待能培養孩子閱讀習慣，刺激孩子的想像力及創造力。

同時邀請《家樂的兔子》作者蘇慕理博士擔任說故事爸爸，他本身是美國人，說著一口流利國語，即將帶著孩子們進入有趣的故事情節，認識世界各國民族文化。

此外，「兒童遊戲室」內含豐富遊具設備，除保留原有球池區、大肢體運動區及積木遊戲區外，將新增室內滑輪車空間，由屏科大社工系實習生協助設計佈置，有一座活潑動物叢林牆面，透過模擬路面道路，加深孩子們對交通道路的印象，從玩樂中學習交通安全，穿插宣導提醒陪伴的家長一同注意，減少交通意外產生，確保孩童安全成長。

社會福利服務中心表示，屏東社福館提供各年齡層服務，期待無論是成人、幼兒還是青少年們都能在此找到專屬空間。未來將逐漸培訓專才志工，協助導覽館室空間及和平公園共融遊戲場，並帶領親子們共玩、共讀，創造各種可能性。

屏東社會福利綜合館即將以嶄新面貌重新開館，除上述館室，還有「青少年休閒空間」、「K書中心」及「女性夢想館」等。女性夢想館從今年12月1日起至明年3月底止有「女人夢想藝起走」展覽。