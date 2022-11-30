最新數據顯示，美國和中國的線上購物都開始出現疲態，兩國零售業在「網路周」（Cyber Week）和「雙11」這兩個世界上規模最大的購物節期間締造的銷售成果均乏善可陳，不過，今年美國「網路周」的銷售增長力道罕見地優於中國的「雙11」。

數據顯示，美國消費者在「網路周」期間（從周四感恩節到網路星期一）的網購金額達352.7億美元，在美國通膨率超過7%之際，這個銷售額只比去年同期成長4%。

儘管成長低迷，但還是比中國雙11購物節期間網購金額少的可憐的2.9%成長率好一些。

根據顧問公司Bain和Adobe Analytics提供的數據，從2014年到2021年，每年中國雙11電商銷售額平均成長約34%，遠超出美國「網路周」線上銷售額17%的年平均成長率。

Coresight Research創始人兼執行長Deborah Weinswig表示，今年美國「網路周」的銷售表現根本是「聖誕奇蹟」（Christmas miracle），主要受惠於許多零售商提前在10月就開始打折促銷，例如亞馬遜在10月份就舉辦了盛大的Prime Day促銷活動。

Weinswig並表示，中國人減少出行，則使他們的消費品項與金額產生巨大變化。

諮詢公司Syntun提供的數據顯示，中國消費者在雙11期間購買維生素、營養補充品和寵物健康產品的金額高達9340億元人民幣（約1305.1億美元）。

此外，花旗分析師表示，今年中國最大電商公司阿里巴巴在雙11的銷售額持平，而抖音與快手等新興短影片社群與電商平台的銷售額增長。

在美國方面，全美零售聯合會（NRF）表示，儘管面臨著通膨高漲的壓力，美國消費者仍不改其年終購物的意願，「黑色星期五」仍是最熱門的購物日，帶動整體領售額成長。該商會公布，從上周四感恩節至本周一「網路星期一」（Cyber Monday）這5天內，美國實體店人流與網路購物人數年增9%，總計達到1.97億人，超出原先預估的1.66億人，並創下歷史新高。其中，網購人數達1.302億人，較去年同期成長2%，但成長力道有所放緩。

萬事達卡（Mastercard）旗下追蹤各種支付形式之網路與實體店銷售狀況的SpendingPulse表示，「黑色星期五」的實體店銷售額較去年同期成長12%，但也同樣指出線上購物的銷售增長放緩。

零售業研究公司Jane Hali & Associates執行長Jane Hali表示，在據通膨的影響進行調整後，今年美國年終節日購物季的整體銷售額料將持平。該公司並表示，「網路周」只是美國節日購物季的其中一部分，估將占今年第四季總零售額約10%。

凱洛管理學院（Kellogg School of Management）行銷學教授Alexander Chernev在談到今年美國「網路周」的銷售表現優於中國的「雙11」時表示，中國仍為這場大流行病所苦，將雙11拿來與「網路周」比較並不公平，因為美國人在購物方面受到的限制較少。