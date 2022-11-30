台北市悠遊卡公司表示，悠遊卡自2016年起即可在台鐵全線使用並享9折優惠，台鐵12月起開放9家支付業者臨櫃支付，台北市所推的悠遊付也可使用，只要使用悠遊付APP到台鐵臨櫃購票，就能享有每筆20％回饋金，每帳戶回饋上限50元，總回饋金額10萬元。

悠遊卡公司表示，台鐵經過11月17日至11月30日分別於台北、台中、高雄、花蓮4個車站的試營運後，自12月1日起正式在各車站電腦售票窗口使用行動支付，讓旅客的購票支付更加便利，而悠遊付也將全面支援台鐵車站窗口售票。

悠遊卡公司指出，為歡慶悠遊付加入行列，自12月1日起至112年5月31日止，在全台台鐵車站售票窗口使用悠遊付購票，筆筆皆享20％悠遊付回饋金，每帳戶回饋上限50元，總回饋金額10萬元。 為增加會員數、使用率，悠遊卡公司說，當月註冊的新會員若以悠遊付購票，不限金額加碼再送50元現金回饋券（限單筆滿百元使用），限量2000份，送完為止。