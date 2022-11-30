台中市政府將於12月11日舉辦首屆「台中市民野餐日」，邀民眾走出戶外享受冬日暖陽。(林欣儀攝)

享受冬日暖陽，台中市政府12月11日將於中央公園，舉辦首屆「台中市民野餐日」，日前開放報名、1000組贈送野餐墊的名額即秒殺，活動代言人「阿布」與市長盧秀燕今天攜手宣傳，宣布再加碼300組，配合12月1日開始戶外免戴口罩，邀請民眾來享受草地樂活時光。

活動宣傳記者會上，阿布帶著全家大小與盧秀燕、建設局長陳大田等人坐在野餐墊上，分享彼此的野餐經驗，阿布說，台中市宜居、宜旅的城市，他日前就曾帶家人開箱介紹太平區新啟用的馬卡龍公園，而中央公園的樹木比前兩年開幕時更茂盛，適合民眾在樹下野餐。

盧秀燕指出，她過去出國的時候，看到國外很多民眾會到公園野餐，約兩年前，在考察中央公園的時候，就有了舉辦野餐日的構思，日前開放報名且贈送前1000名報名者野餐墊，沒想到立即秒殺，決定再加碼贈送300名，將於12月3日上午8點開放報名。

盧秀燕強調，她任內推動美樂地計畫，全台中市新增、改善的公園約有200座，而中央公園占地67公頃，是全台灣位於市區最大的公園，面積有台北大安森林公園的2.58倍大，希望藉由活動讓民眾走出戶外，享受風和日麗的時光，也呼籲來野餐的民眾要將垃圾打包帶走。

建設局長陳大田說，「台中市民野餐日」朝低碳、智慧、創新方向舉辦，目前規畫4處區域供民眾休憩，其中2處老樹區有大樹林立、漂亮的草坪及藍色的河流，相當適合野餐，現場還提供輕音樂、故事媽媽導讀、親子互動遊戲等，另附近有可停放約2000輛車子的停車場，但仍呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具參加。