新竹市私立光復高中幼兒保育科學生鄭琪蓉，近日參加全國高級中等學校111學年度家事類學生技藝競賽，一路過關斬將，最終獲得「幼兒教具製作職種」全國第5名金手獎佳績，加上同學傅愛琳齊心協力，兩人不斷閉關苦練之下，也共同摘下團體組第6名的好成績。

今年競賽的題目，主要是製作設計適合4到6歲幼兒使用的扮演教具，同時也需要將幼兒園課程大綱中的「語文」與「情緒」領域納入設計主題。鄭琪蓉以「原來大家記得」為主題，編創內容為「爸爸、媽媽忘記我的生日」相關的情節連貫故事，另製作手偶、家人相互幫忙的場景，並搭配故事多元呈現。

鄭琪蓉的作品除了滿足幼兒在操作過程中學習改變想法、調節自我的情緒，教具設計的也呈現切合題目中的兩大指標，獲得評審高度肯定，最終獲得全國第5名的佳績。鄭琪蓉說，從小開始就很喜歡自己動手製作東西，對她而言，能發揮自身創意製作教具，讓她感到非常幸福。

鄭琪蓉也說，她從沒想過，自己從小到大的興趣能夠發揚光大，甚至還能代表學校參加全國性比賽。談到過程中最辛苦之處，鄭琪蓉說，為期2個月的閉關及假日留校密集訓練，不斷模擬題目、訓練手作能力和臨機應變的創意，也做出近30種的教具。

一開始訓練時，鄭琪蓉自曝面臨不少難關，包括時間抓不準、解題方向錯誤等，讓她不禁油然而生一股挫敗感，壓力值幾乎爆表，不過最終仍保持不放棄的精神，繼續拼鬥，也在指導老師余玉琪的鼓勵下，最終拿下殊榮。

另1位同樣優秀的選手傅愛琳，成績僅差0.28分就能獲得優勝，但因為她和鄭琪蓉都因高水準表現，獲得90分以上高分，團體總成績才遙遙領先，為學校拔得團體獎第6名。校方也讚賞2人表現，前5名當中有4所公立學校的選手，能在全國71名菁英好手中脫穎而出，實屬不易。

指導老師余玉琪也說，2位選手在訓練期間自主性高，過程中雖遇到家人確診居隔，比賽前一周指導老師也確診等，但透過視訊檢討作品，師生攜手共渡難關。余玉琪認為贏得比賽的關鍵是堅持、不服輸的精神，她也想勉勵2位選手，在學習過程中並非只是「求贏」，走出校外看世界，體會跨校競爭的壓力，即使輸了比賽，只要享受比賽及練習過程，必定能有所收穫。