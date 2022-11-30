流行系列MMQ連帽外套3580元、流行系列MMQ Sherpa立領外套4080元。（PUMA提供）

Slipstream Lo Eco鞋款，3680元。（PUMA提供）

運動品牌PUMA於歲末推陳祭出PUMA MMQ冬日極簡精品系列，簡約內斂的剪裁以及化繁為簡的極簡主義，將寂靜美學風潮的流行以「少即是多」的理念展現。本季 PUMA MMQ透過美學視角設計概念，並行使用人工環保材料和有機植鞣皮革面料，更特別邀請義大利足球傳奇人物 Gianluigi Buffon 以自身時尚品味為系列服飾演繹出全新風範。

MMQ = 德文 「Macht’s mit Qualität.」優良品質出產的縮寫，以專業的手工藝術與高端結構作為特色，開創微妙且優質的全新運動風尚世代，全新PUMA MMQ冬日質感精品系列以極簡北歐風格設計中獨有的細緻和精湛工藝作為發想靈感。多款冬日保暖服飾透過立體剪裁細節勾勒時尚亮點，以大地沉靜色系為主題推出MMQ雙面立領外套，以菱格車線點綴低調展現時尚品味，無論男女皆可輕鬆駕馭，其輕巧面料在微涼的天氣十分實用百搭；MMQ仿麂皮羽絨外套身為冬日必備的禦寒裝備，以舒適保暖機能搭配高端仿麂皮面料，完美演繹少即是多的減法美學；而 MMQ Sherpa立領外套更是每年冬天最受歡迎的毛絨款式，立領設計讓整體版型更加立體，在提升舒適性的同時不過於休閒慵懶。

長袖襯衫則是今年流行單品，適合在現今多變的氣候下多層次穿搭選用，不僅可單穿展現型格風範，也可當作外套疊搭增添時尚品味；除此之外，以極簡美學著稱的 MMQ 也推出多款長厚連帽 T 恤、圓領衫及短袖 T 恤等內搭單品，給予喜愛簡約美學的時尚份子更多穿搭選擇。鞋款部分推出取材自經典傳奇的 PUMA Slipstream Lo Eco，將80年代的籃球運動帶到現今，淺卡其色鞋面搭配 Slipstream 復刻 LOGO 經典永恆，採用低筒的設計也更適合搭配秋冬長褲，穿搭出獨樹一格的休閒紳士風格；另外 RX 737 MMQ 則是以藏紅色麂皮鞋面包覆，連同鞋帶、鞋舌標籤皆為單一色系，一氣呵成打造 monotone 視覺簡約有型，而純白大底搭配焦糖鋸齒刻痕的設計，則是向80年代復古球鞋的最佳致敬。

PUMA此次特別邀約義大利足球傳奇人物Gianluigi Buffon 為 MMQ 極簡精品系列拍攝形象大片，除了在球場上的精湛技術外，Gianluigi Buffon穿搭風範更是深具品味，完美將本季MMQ系列服飾內斂演繹出全新面貌。全新 PUMA MMQ 冬日極簡精品系列推出包含服飾及鞋款等多樣單品，將在12月3日於PUMA 指定門市販售。