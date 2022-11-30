曾華倩（左）、邱淑貞（右）也出席陳可辛的60大壽。（滾動工作室提供）

慶生會上陳可辛（左）跟女兒陳是知一起演唱。（滾動工作室提供）

劉嘉玲（右）也是陳可辛60大壽的座上賓。（滾動工作室提供）

吳君如為了慶祝導演老公陳可辛11月28日的60大壽費盡心思，當天晚上特別準備了一個星光熠熠的生日派對，到賀的除了家人外，到場的圈內好友星光陣容可媲美金像奬頒獎，包括甄子丹夫婦、鄭秀文、古天樂、劉嘉玲、任達華、楊諾思、張叔平、鮑起靜、曾華倩母子、邱淑貞等人，劉德華、李嘉欣也貼心送上花藍祝賀。

慶生會上來賓破百人，連合照時也要分不同年代組合，從八十年代入行到新生代，每一個組合都是成長的見證，也證明陳可辛的好人緣，而最讓他欣喜的，是20後的代表、自己的女兒陳是知（Jillian），對於女兒找到人生目標，遺傳父母的演藝天份選擇出道追逐夢想，他與吳君如也十分樂見，席間也上演父女合唱經典金曲〈Yesterday〉。

現場陳可辛笑說自己總算實現多年來想轉行做民歌歌手的夢，拿著吉他自嘲：「我等了60年，其實一個不應該做導演的人竟然做了導演（指自己）。」接著便熟練地彈奏起自己心愛的民歌公開獻唱，引來全場歡呼吶喊，陳是知也在台下用手機手電筒應援，見証父親似民歌樂壇新人，與自己同期出道。

晚會最高潮是陳可辛為吳君如深情獻唱一曲〈Always on my mind〉，以歌寄情以示多年來對吳君如的一份濃情愛意，吳君如也拿著鮮花上台為老公打氣，期間陳可辛一度唱到哽咽泛淚，最後兩人深情相吻，感動全場。