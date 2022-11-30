「太武操演」武器M60A3戰車砲(圖／金防部提供)

「太武操演」實施「反舟波射擊」及「坐灘線火殲」，驗證部隊戰力(圖／金防部提供)

為驗證防區官兵平日訓練成效與裝備妥善，陸軍金門防衛指揮部今(30)日於金門峰上地區執行「太武操演」，由指揮官陳忠文中將主持。此次操演武器以M60A3戰車砲、105榴砲及42迫砲為主，結合信號槍及防衛性火砲射擊要領，精進官兵職能，展現部隊平時勤訓精練成果。

指揮官陳忠文進一步表示，此次操演係依國土防衛作戰想定架構，模擬平時無人機、敵機、艦進入防區空、海域遂行「驅離應處」，戰時實施「反舟波射擊」及「坐灘線火殲」，驗證部隊戰力，並對操演圓滿成功，給予官兵最高度的肯定。