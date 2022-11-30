由台灣好基金會媒合、在地業者當策展領路人的「潮旅行」，受疫情影響停辦1年後，今年以12條擴及5鄉鎮3面相的經典路線強勢回歸。（台灣好基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

由台灣好基金會媒合、在地業者當策展領路人的「潮旅行」，受疫情影響停辦1年後，今年以12條擴及5鄉鎮3面相的經典路線強勢回歸。（台灣好基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

由台灣好基金會媒合、在地業者當策展領路人的「潮旅行」，受疫情影響停辦1年後，今年以12條擴及5鄉鎮3面相的經典路線強勢回歸。（台灣好基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

由台灣好基金會媒合、在地業者當策展領路人的「潮旅行」，受疫情影響停辦1年後，今年以12條擴及5鄉鎮3面相的經典路線強勢回歸。（台灣好基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

由台灣好基金會媒合、在地業者當策展領路人的「潮旅行」，受疫情影響停辦1年後，今年以12條擴及5鄉鎮3面相的經典路線強勢回歸，有冬季的品果、品戲，年節的聚落生活，初春的農閒享受，以及浪漫三月的藝術與人文巡禮，當中有2條路線已秒殺額滿。

台灣好基金會長年蹲點屏東縣潮州鎮，攜手在地產業業者打造的「潮旅行」品牌深受遊客喜愛，每條路線開放報名後，幾乎都秒殺額滿，且報名者以外地客居多，當中不乏北部人，而去年受疫情影響停辦後，睽違一年終於復辦並擴大辦理。

基金會執行長李應平說，潮州鎮是核心重鎮，與周圍鄉鎮形成一個大生活圈，所以今年潮旅行以「大武山下的在地生活」為主題，從潮州鎮走到春日鄉、南州鄉、萬巒鄉、來義鄉，並以聚落、產物及飲食等面相，規畫出12條經典路線。

李應平介紹，12月以品果、品戲拉開潮旅行序幕，帶大家夜訪火龍果、品嘗原鄉咖啡豆、在番石榴園吃阿嬤飯湯、到明興閣一窺戲班人生，1月年節則體驗聚落生活、到五溝水作客，2月初春偶有農閒，深入部落、走進可可園、看見製麵日常、在「林學校」待一天，浪漫3月則來趟藝術與人文巡禮，陶冶南州、潮庄散策，當中火龍果與咖啡豆行程報名秒殺。

她說，潮旅行不同一般在地小旅行，除採小團制、10至20人不等外，每條路線都堅持由該線產業業者親自策畫、導覽，這樣才能讓業者重新理解與認識自己的產業，知道自己產品的生產模式、以及消費市場的溝通與變化，而不是都得靠外界幫忙。

「潮旅行，不是單純推旅行！」李應平強調，有些產業需要以觀光的模式繼續發展下去，有些產業需要透過嘗試旅行更理解自己，以及增加與社會溝通的管道，而到最後所有產業都可以透過旅行過程連結成一個網絡、合縱連橫，所以潮旅行是各產業未來合作可能的開始。