中國是蘋果iPhone的生產重地，過往約占蘋果全球供應量的一半，但根據外媒報導，在中國嚴格防疫封控措施下，蘋果去年對中國製造的依賴程度下降至不到4成，隨著風險快速上升，預料蘋果將加速撤出中國。

《路透社》分析蘋果供應鏈數據，中國在蘋果全球製造中的重要性明顯下降，截至2019年的5年中，中國是44~ 47%的供應商生產基地，但此一比例逐漸下降，2020年為41%，2021年剩36%。

數據資料顯示，蘋果正在重新塑造全球供應鏈結構，蘋果及其供應商前往包括在越南、印度的投資，以及增加在台灣、美國等地採購。

康奈爾大學研究中國勞動力的副教授Eli Friedman指出，蘋果加速多元化布局，但中國供應鏈不會在一夜之間消失，對這些公司來說，在短時間內脫鉤是不現實的。

值得注意的是，蘋果正逐步分散供應鏈風險，知名蘋果分析師郭明錤示警，鴻海集團旗下富士康恐難成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。受富士康鄭州廠抗議事件影響，他下修第4季iPhone 14系列出貨量預估約20%、至7000萬支~7500萬支；其中iPhone 14 Pro與Pro Max總出貨量，也較預期減少1500萬支~2000萬支。

投資銀行DA Davidson分析師Tom Forte則說，蘋果未來最大的挑戰是脫中速度不夠快，預計產線從中國轉移至印度、巴西與東南亞將耗費數年，並提到富士康鄭州廠的勞工抗爭事件，恐使蘋果連續14季銷售成長的趨勢告終。