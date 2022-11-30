周三台股開跌31.41點報14678.23點，開盤陷入震盪，下拉最低達14678.23、下跌31.41點，隨後電子、金融回穩，觀光迎接口罩禁令解除商機而漲幅帶頭衝，光電、塑膠、電機等也同歡，大盤早盤九點半過後翻紅走穩，上攻接連突破14700、14800關卡，而MSCI半年度調整生效，尾盤爆出新台幣732.5億元大量，指數拉高42.52點，終場收在最高，11月的月k線拉出長紅棒，本月強漲1929.8點，創下台股史上最強11月及單月史上第2大漲點紀錄。

周三終場，加權指數上漲169.91點或1.16%，報14879.55點，創下9月13日以來的兩個半月高價，成交量大增至2725.59億元；櫃檯指數上漲2.44點或1.32%，報187.37點，成交量也增至690.01億元。

權值王台積電(2330)開跌在483元，早盤低點下跌4.5元報482.5元，往下壓低，11時過後成功翻紅，下半場穩住，收漲0.62%報490元，收在最高；聯電(2303)也同樣拉尾盤，幅度更勝台積電，從平盤直拉收漲2.58%報45.8元，聯發科(2454)也漲近3%。日月光投控(3711)、鴻海(2317)同樣收紅，但鴻海尾盤反而向下縮。

航運漲幅略回神，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)盤中走紅，收漲約1.5%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則較弱勢，居航運表現後段班，未沾光觀光題材熱度。

近期指揮中心再宣布將陸續鬆綁防疫措施，包括口罩令第一階段鬆綁，宴席開放逐桌敬茶敬酒，以及入境人數限制取消，相關需求讓投資人期待，觀光股再度歡呼熱絡，上市觀光漲幅居台股之冠，類指收漲逾4%，其中晶華(2707)漲停，美食-KY(2723)、寒舍(2739)、雲品(2748)也漲半根漲停，而行李箱概念的高林(2906)也開盤急鎖漲鎖，股價11月以來飆漲40%。

資金流向中小型股，傳產族群的鋼鐵、塑膠、機電上揚。其中塑膠概念族群、集團股急拉，受到電動車、5G和報價題材，國喬(1312)、台達化(1309)、越峰(8121)、中華化(1727)、三晃(1721)、三福化(4755)等紛紛觸及漲停。

股王大立光(3008)收漲逾1%，500元以上僅信驊(5274)、嘉澤(3533)、富邦媒(8454)收黑，而精測(6510)、藥華藥(6446)、AES-KY(6781)、旭隼(6409)等漲幅強勁，力旺(3529)、亞德客-KY(1590)、世芯-KY(3661)、和泰車(2207)、晶心科(6533)等均上揚表態。

觀光領頭羊，化工、電纜、電機也均上漲超過2%，金融、電子、鋼鐵亦漲1%超過，玻陶則收跌0.59%，上市唯一收黑族群。

台股目前處於財報空窗期，公司法說會也將陸續告一段落，第一金投顧表示，對各公司對明年新應用新產品帶動成長的作夢行情，以及集團年底作帳的紅包行情，在潛在利空都變已知且影響慢慢鈍化之下，預期有機會持續溫和反彈。

富邦投顧也指出，台股季線翻揚，周KD指標持續走高，稍事整理後，指數將有再次上攻的機會。

選股方面，第一金投顧也說明，依舊回歸基本面，目前終端電子產品需求仍差，需留意消費性電子終端需求持續疲弱，後續其他非消費性如商用、網通、車用、伺服器等轉弱的風險，指數漲多都會提高下行風險，逢回檔修正再選擇績優股介入，短線反彈過程中，可留意盤面較強的有網通、光通、軍工、航運、鋼鐵、金融保險、汽車、水泥、觀光、貿易百貨、紡織、電機機械類股，或接下來11月營收或第4季營運持續創高等題材類股，將有望帶動反彈。