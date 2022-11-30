新北市板橋區大觀路二段1棟鐵皮工廠今（30）日下午2時50分許發生火警，現場為製作床墊工廠，火勢猛烈，大量濃煙冒出，新北市消防局獲報，立即派遣大批人車趕往灌救，初步了解工廠內無人員受困，消防人員目前仍在搶救中。

板橋床墊工廠全面燃燒，大量火舌濃煙猛竄 ，警消全力搶救中。(民眾提供)