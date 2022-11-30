板橋床墊工廠全面燃燒 大量火舌濃煙猛竄 警消搶救中 15:222022/11/30 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋床墊工廠全面燃燒，大量火舌濃煙猛竄 ，警消全力搶救中。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區大觀路二段1棟鐵皮工廠今（30）日下午2時50分許發生火警，現場為製作床墊工廠，火勢猛烈，大量濃煙冒出，新北市消防局獲報，立即派遣大批人車趕往灌救，初步了解工廠內無人員受困，消防人員目前仍在搶救中。 板橋床墊工廠全面燃燒，大量火舌濃煙猛竄 ，警消全力搶救中。(民眾提供) 板橋床墊工廠全面燃燒，大量火舌濃煙猛竄 ，警消全力搶救中。(民眾提供) 全民集氣！彰化3歲童遭虐「體無完膚」昏迷3天 仍無家人探視 孕妻不准尪出國玩五天 遭哥們怨「公主病」網炸鍋：震碎三觀 高雄19歲男「擦撞翻車」四輪朝天 受困哀嚎：救命！快不能呼吸了！ #板橋 #工廠大火 #床墊工廠 #濃煙 #火舌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋區落選里長遭棍棒圍毆 警火速逮嫌犯釐清原因 22:412022/11/26 社會 世足冠軍之夜 新北辦直播派對870吋大螢幕邀民眾一起嗨 11:232022/11/29 生活 英強令陸資賣股 晶圓廠員工陳情 04:102022/11/28 產業財經 陸疫情封控 外企車廠停工 04:102022/11/30 全球財經 吳姍儒請假待產 憲哥邀林襄代班 04:102022/11/29 娛樂新聞 才撇沒買千萬床墊 網挖出大S昔登廣告「鍾愛著海絲騰床王」 08:212022/11/26 娛樂 接連行搶！板橋、三重、蘆洲齊遭殃 新北警今設伏逮「飛車大盜」 20:302022/11/29 社會 美國車市ADAS滲透率提高 廣達、仁寶握訂單 車電營收爆發 04:102022/11/27 財經要聞 床墊斷捨離 專業清運更省事 04:102022/11/26 財經焦點 新北第5、8選區 國民黨全壘打 04:102022/11/27 地方新聞 工業訂單給力 亞信業績年年高 04:102022/11/30 證券．權證 新北三地連環飛車搶案 男嫌「無手機、居無定所」警追緝難度增 17:342022/11/28 社會 高雄木材工廠起火 國道10號駕駛可見黑煙 12:222022/11/25 社會 林佳龍偕妻投票 林佳龍：心情輕鬆沒有壓力 09:262022/11/26 政治 「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家 12／2起連續三天板橋市民廣場登場 16:002022/11/28 生活 台中太平商店今晨傳火警 3民眾躲陽台、浴室幸運獲救 13:552022/11/28 社會 板橋花市「耶誕童樂會」 逗陣逛花市好康一籮筐 16:032022/11/28 寶島 板橋青翠里長服務處被砸 落選議員候選人涉案被捕 15:412022/11/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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