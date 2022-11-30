Levi’s Vintage Clothing愛因斯坦皮夾克 – 浪漫原裝組，3萬9900元。（Levi’s提供）

丹寧品牌Levi’s於2018年將Levi’s Vintage Clothing 原創復刻支線重現知名愛因斯坦Levi’s Menlo Cossack 皮夾克受到關注；隔年又以黑魂皮革紀念款回歸風靡全球。1930年中期，愛因斯坦乍到美國之初時首次購入了經典原版褐色皮夾克，此單品成為了天才科學家當年亮相於時代雜誌封面的指標性行頭。2022年秋冬季度，Levi’s原創復刻支線推出由此一標誌性愛因斯坦皮夾克的女性款式，將於12月1日浪漫來襲。

柔軟的琥珀色皮革製成的LVC愛因斯坦皮夾克浪漫原裝組，原汁原味復刻經典款上所有細節，並因應女性身形輪廓建構出適當的衣身長度。外包裝方面，延續2018年首次復刻版打造專屬外盒，並以各種層次的粉紅唇印點綴；而開盒後的滿版粉色唇印包裝散發濃厚女性氣息。不僅如此，為了向經典致敬，亦附上Levi’s在拍賣會上使用的叫價號碼板，更相對浪漫地以玫瑰粉色呈現，扣人心弦。

Levi’s前衛工藝支線 (LMC)與原創復刻支線(LVC)設計總監Paul O’Neill提及：「本次設計靈感擷取自詩人奧斯卡．王爾德 (Oscar Wilde)位於巴黎的墓園。多年來，墓園被前來探訪的遊客們所留下的口紅吻痕覆蓋著，那情境相當動人。」

本次Levi’s原創復刻支線(LVC)將女性性感元素融入史上最受推崇的經典夾克中，譜出獨有的原創浪漫相對論，台灣限量12組將於12月1日於Levi’s台北東區旗艦店限量販售，售價3萬9900元。