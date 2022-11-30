第13屆海峽兩岸少兒美術大展台北展於11/27於臺灣藝術教育館舉行開幕儀式，以「藝『述』家」為主題，展出來自兩岸暨港澳地區的近三百幅兒童與青少年畫作，其中台灣作品有五十幅，中華文創發展協會理事長黃肇松表示，這是疫情以來，少數持續舉辦的一項兩岸民間交流活動。

黃肇松提到，海峽兩岸少兒美術大展已經邁入第13屆，每一屆都由兩岸的藝術家們共同設計一個主題，並徵畫、評審，選出幾百幅送到在兩岸四地各個城市進行展出。今年的主題「藝『述』家」，就是希望作畫的小朋友藉由自己的畫筆，充分描述他對家的所知所感，迸發出一場充滿溫馨感的藝術饗宴。

第13屆海峽兩岸少兒美展27日在國立臺灣藝術教育館舉行開幕典禮。(圖／時報奬提供)

黃肇松也感嘆，新冠疫情肆虐三年之久，至今尚未結束，但參與投稿的小朋友卻是不減反增，因此兩岸四地小朋友對藝術堅持的韌性感到欽佩，更感謝多方支持小朋友創作的機關、團體。

海基會副董事長詹志宏表示，從事兩岸事務逾三十年，深知兩岸關係的重要性，然而兩岸關係並非雙方仇視、對嗆的政治層面，其中還有兩岸各主管機關的協商，以及最為重要的「兩岸多元化的民間交流」，這些民間交流活動奠定了兩岸關係和平穩定重要基礎。

新北市小學生傅士維和爸爸，在自已的作品「兵器」前合影。（圖／主辦單位提供）

本次展覽也邀請台東藝術家林永發、花蓮藝術家陳建明，以水墨創作描繪「家鄉」，分享家鄉的風情與美好，林永發說到，今年「家鄉」的主題選得特別好，每個人對於家都有屬於自己的想像，就如同他自身，只要吃到台東的釋迦、豆腐乳，就會特別引發思念家鄉的情懷，而這次展覽中，小朋友們用了許多的技法、觀念及想像等等向大家闡述他對家的感觸，都讓人感到精彩且受益良多。

在這次豐富多彩的畫展中，你會看到台灣地區的孩子們，在阿里山櫻花鐵道遊玩、在喧囂的夜市暢食美味；還可以「雲品嘗」美味的熱乾麵、肉夾饃，「雲打卡」長城、東方明珠塔，「雲體驗」騎馬打獵、草原放羊…，孩子們以畫筆描述各自「家」的樣貌與體驗；本屆海峽兩岸少兒美術大展台北展展期至12月月4日為止，畫展同步在中華新聞雲線上展出，歡迎有興趣的民眾，前往感受小朋友對於「家」的各種奇思妙想。

下屆大展「光陰的故事」作品徵集正在進行中，歡迎各地的小畫家們踴躍投稿，詳情可前往官網查看。