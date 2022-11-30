謝依霖（Hold住姐）（左起）、修杰楷、謝金燕、楊銘威、王子今天出席《來吧！營業中2》卡司公布記者會。（粘耿豪攝）

TVBS、金星娛樂攜手打造的實境節目《來吧！營業中2》11月30日舉辦卡司公布記者會，由「姐姐」謝金燕擔任藝術總監，帶領修杰楷、楊銘威、王子邱勝翊、謝依霖（Hold住姐）、林莎、黃柏峰、羅珮含、原子少年等人開美髮沙龍店。謝金燕近年鮮少公開露面，表示接下該節目全衝著報答綜藝教父王偉忠恩情，「演藝圈第一個工作就是他給我的，因為偉忠哥的提攜，讓我少走很多冤枉路。」

謝金燕秀出修長美腿，小露性感。（粘耿豪攝）

給人神秘感的謝金燕已忘了隔多久沒面對媒體，再次強調願意「下凡」是為了王偉忠，「答應（他）了我就得面對你們。」她說其實是王偉忠派詹仁雄來給她催眠，「不過其實在我的心理呢，我也想做一點不一樣的事情，想突破自己。」表示絕非因酬勞多寡才答應參與，開玩笑說：「台灣的環境，怎麼可能有我滿意的價格。」

拍攝實境節目，謝金燕坦言在乎很多細節，跟王子一樣有偶包，「實境秀就是做自己，我也怕人設崩壞，因為大家對我的想像可能不太一樣。」會擔心神秘感消失嗎？她說個性本來就如此，自認還有很多地方可以讓大家探索。

謝金燕自我要求高，注重每一根頭髮、妝容等細節，她以往最早8、9點起床，坦承拍實境節目需要凌晨4點起來梳化，「因為頭髮長又多，弄的時間要比較久」，最崩潰的就是睡不好、睡眠不夠，「真的好早，所以下午2點就累了。」

而被問到當年未婚生下的180幾公分兒子支持她主持嗎？謝金燕尷尬苦笑小聲地說：「我沒有要回答這題。」還用眼神向一旁的修杰楷求救，修杰楷趕緊接話「我180」，王子說「我快接近」，楊銘威也表示沒有180公分，大家輪流救援姐姐。