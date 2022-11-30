彰化1名3歲男童27日被送醫救治，醫生驚見他的腿、背及臀部等多處瘀青，全身幾乎「無一處完整皮膚」，疑遭藤條等器具虐打，昏迷指數3，有生命危險；令人鼻酸的是，男童的張姓生母及陳姓同居人，被依殺人未遂罪嫌聲請羈押禁見獲准，事發至今，並無沒有其他家屬到醫院探視男童，由醫護人員照護與縣府社工密切聯繫。

王惠美緊靠在男童面前，面露不捨，王惠美說，希望大家能為男童集氣，度過難關，強調縣府會全力協助。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

據了解，男童生父曾涉嫌家暴遭列管，父母離異後跟著26歲張姓母親同住，張女是新竹人，上月才帶男童搬到彰化溪洲，與29歲陳姓男友租屋同居，張女疑因工作不穩定，嫌兒子吵鬧與男友一起出手教訓，27日下午發現兒子昏迷不醒，才趕緊將兒子送醫，

男童因傷勢嚴重且昏迷指數持續下降，被轉送彰化基督教醫院救治。彰基表示，男童到院時瞳孔放大，全身多處大小瘀青、瘀血，幾乎看不到完好皮膚，小腿、大腿、臀部、背部等處都有藤條抽打痕跡，因腦壓高且昏迷指數僅3，院方緊急施行腦部手術，術後腦壓一度恢復正常，但28日又升高，且他全身多處瘀傷，可能導致橫紋肌溶解，甚至引發腎衰竭，尚未脫離險境。

檢警28日拘提張、陳2人到案，初步調查2人因不滿男童哭鬧，分別在26、27日接連以衣架、愛的小手等工具痛毆男童，導致男童重傷，檢方認為2人涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》殺人未遂及重傷害等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。