第23屆Click金手指獎頒奬典禮於11月4日圓滿結束。

PChome Online網路家庭董事長詹宏志獲大會頒發「終身成就獎」

1999年，網路興起，有鑑於當時網路產業發展迅猛，但產業規則混沌，泡沫化預言四起，作為趨勢專家和網路媒體先行者，詹宏志與中國時報共同創辦了「金手指網路廣告獎」。用以表彰優秀的人事物， 制定標準，引領產業發展。詹宏志創辦金手指網路獎後，親自帶領兩大集團高管主持大獎，為制訂大賽規則樹立行業標竿盡心盡力，為後來獎項的發展奠定良好基礎，也為後輩留下優秀的典範。

詹宏志先生現任PChome Online網路家庭董事長，國立台灣大學經濟學士、於1996年成立PC home online網站，1998年開始經營入口網站服務，個人資歷包括城邦出版集團創辦人暨發行人、臺灣網路暨電子商務產業發展協會創辦人暨第一屆理事長等，除了金手指獎，詹宏志先生開啟網路產業多項創新。

PChome Online網路家庭公關部副總經理歐玫瑛表示 「詹董事長在1999年和中時媒體集團一同創辦獎項的目的是希望透過這個獎讓對於數位行銷有興趣的專業人士經由這個平台一起學習交流。很開心這個獎項在23年以後能夠開花結果。雖然目前詹董事長已經不從事網路廣告的相關業務，還是期許並祝福這個獎項在未來能夠發揚光大，成為一個長青的獎項，讓更多數位廣告人可以透過這個平台發光發熱。」

PChome Online網路家庭公關部副總經理歐玫瑛(右)代表詹宏志先生上台領取金手指終身成就獎。（圖／金手指獎提供)

Click金手指奬將持續承載者前人的精神及理念，與數位行銷產業同行，提供舞台給產業人士互相交流，期許未來在Web 3.0的浪潮下持續向前邁進。