「如果我做得到，你一定也可以！」投入房仲業第一年就創造百萬年薪的李宥溱分享，她在37歲時離開月收入僅35K的行政庶務工作，加入不問學經歷、提供業務新人扎實培訓的永慶房屋，不僅在短短兩年，就累積了百萬戰將、新莊區風雲經紀人等獎項，用優異的業績表現，一次次創造人生「薪」高峰，也讓自己成為年長爸爸的可靠支柱，除了有能力改善家人的生活、一起外出旅遊，還能存下頭期款，計畫買房！宥溱也大方分享自己的房仲經驗，希望幫助更多人都能為自己找到事業「薪」舞台！

37歲轉職也不遲 創造事業「薪」舞台！

「選擇對的工作，相信自己的潛能，就會發現自己離百萬年薪一點都不遠！」李宥溱分享，她在投入房仲業前，在中小企業擔任行政職位，累積了10多年的工作經歷，卻連50萬年薪都無法突破，若不是住在家裡省去租屋花費，可能到30多歲仍然是個月光族。薪資固定、無獎金及升遷機會的行政職位，也讓宥溱時不時會問自己，難道真的要「躺平」過一生嗎？

談起轉職契機，宥溱表示，家人一直以來都是她人生路上最堅實的後盾，直到媽媽離世後，她才了解，若是沒有好的經濟實力，即使想照顧家人，也是心有餘而力不足，為了讓自己在未來能不留遺憾，為家人也為自己帶來更好的生活品質，宥溱在37歲重新規劃起人生藍圖、投入房仲業務，她才發現，踏出舒適圈後，她也能在事業上發光發熱！

為了家人也為自己創造更好的生活品質，李宥溱在37歲投入房仲業務，她才發現，踏出舒適圈後，她也能在事業上發光發熱。（圖/ 永慶房屋提供）

薪資保障x師徒制 零經驗新人也能快速上手

宥溱以親身經歷分享，永慶提供所有業務新人前9個月每月5萬收入保障，不綁約、不扣款，讓新人不用擔心沒業績就沒收入，能專注學習、打好基礎。此外，永慶還有一對一師徒制以及360小時的專業課程，讓新人到班第一天，就有專屬「師父」手把手教學，無論是跑商圈、開發客戶、帶看銷售與成交簽約，都能跟著師父見習，學習專業知識的同時，不忘累積實務經驗，讓房產銷售零經驗的宥溱，也能快速上手業務工作。

永慶完整的新人保障及銷售培訓，不只讓宥溱在入行第3個月就成交，扎實的基礎與永慶誠實服務精神，也讓宥溱每一次服務客戶，都會細心的解釋所有買賣細節，深受客戶信任，使回頭客高達3分之1，為宥溱累積豐沛的銷售能量！除了在今年拿下永慶房屋新莊區上半年風雲經紀人、全公司年終競賽的風雲經紀人，在多個月份也都有亮眼的業績表現。除了業績獎金，年度累計業績也讓宥溱可爭取80萬的額外獎勵，讓年薪上看160萬！

李宥溱在兩年內，累積了百萬戰將、新莊區風雲經紀人等獎項，一次次創造人生「薪」高峰。（圖/ 永慶房屋提供）

未來由自己掌握！在永慶百萬年薪真的不難

「在永慶當業務真的不難！」李宥溱分享，師徒制讓團隊合作文化融入永慶人的服務精神，永慶經紀人不須單打獨鬥，若在業務上遇到任何瓶頸及問題，彼此都很願意相互提點、隨時支援，讓團隊業績更上層樓。再加上永慶品牌指名度高，客源充足，還有真房價保證、六大安心保障等消費者承諾，讓客戶對買賣更安心。宥溱相信，只要保持積極的態度並持續學習，人人都有機會晉升百萬經紀人、收穫百萬年薪！

此外，透明的獎勵及晉升制度，讓永慶經紀人只要業績達標就能加薪，沒有年資限制，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取。宥溱鼓勵所有想挑戰高薪收入的求職者，一定要給自己一次挑戰高薪的機會，想要什麼樣的生活及未來，由自己掌握！

李宥溱(左4)分享，師徒制讓團隊合作文化融入永慶人的服務精神，新人不怕沒人帶，一定要給自己一次挑戰高薪的機會。（圖/ 永慶房屋提供）