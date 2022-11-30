連鎖餐飲集團王品(2727)看好鐵板燒市場拓展空間，推出新品牌「阪前 和牛鐵板燒」首度跨足日式高價鐵板燒市場，客單價達1880元、在集團中僅次於「The Wang」。精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，首店月營收目標達500萬元、目標3～5年拓展至13家店。

市場研調推估，台灣鐵板燒每年市場規模達逾70億元。王品2005年由前執行長楊秀慧創立「夏慕尼 新香榭鐵板燒」切入中高價鐵板燒市場，2013年又創設「hot7」拓展平價鐵板燒市場，並使集團在台灣鐵板燒市場累積深厚的廚藝功力。

王品表示，「阪前」已籌備達3年，並特地由「夏慕尼」轉調擁有25年鐵板燒資歷的主廚莊富淳秘密培訓3年，打造品牌年輕高顏質、廚藝精湛的團隊，期許以精湛的職人技法，讓消費者有更好的用餐體驗。

「阪前」首家門市插旗台北市中山北路二段精華地段，鄰近五星級飯店及精品百貨商圈，能滿足商務客與周邊上班族、逛街人潮的用餐需求。門市斥資2000萬元以木質調性打造靜謐雅致空間，僅設有32席座位，並有半包廂式的鐵板料理區，讓顧客更能保有用餐私密性。

「阪前」取名源自日式鐵板燒板前現場料理概念，顧客可以近距離看見新鮮食材，和師傅高超烹調技法。「阪前」首度推出日澳雙和牛套餐七吃法，主廚以煎、悶、燒、蒸、炙五種烹調技法，完美鎖住食材鮮度，呈現絕佳口感。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，目前事業群旗下品牌包括The Wang、王品牛排、西堤牛排、夏慕尼及hot 7，「阪前」平均客單價定位為1880元高價位，在集團中僅次於The Wang的2800～3000元，夏慕尼為1300元的中高價，hot 7則為300～400元的中平價。

展望後市，侯鵬蓉表示，集團將持續拓展中高價市場，「阪前」設定較積極展店計畫，目標3～5年展店達13家。「The Wang」希望明年能進軍台北開出第2家店，「西堤牛排」則預計新展1～2家。「夏慕尼」預計維持既有店數不變，「hot 7」則預計展開品牌商模定位調整。