長榮航空一架BR10客機29日降落加拿大溫哥華時，由於當地正下著大雪，客機衝出跑道，卡在覆蓋了白雪的草叢中，所幸全機平安。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）記者布里特（Dan Burritt）今（30）日在推特發文指出，一架長榮航空BR10客機成功降落溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）、前往登機口時，不慎衝出滑行道，目前卡在跑道北方的草叢中。

NEW: @yvrairport says EVA Air Flight 10 left a taxiway en route to the gate after landing and is now stuck in the grass near the North runway. No reports of injuries. Crews working to get passengers to terminals w/buses. North runway closed to arrivals. @cbcnewsbc @CBCAlerts pic.twitter.com/oVXNgAMVmI — Dan Burritt (@DanBurritt) November 30, 2022

所幸機組員及乘客全機均安，工作人員正試著將乘客送往航廈。

根據他提供的現場照片，由於溫哥華當地下著大雪，草叢上覆蓋滿滿一片白雪，讓客機看起來就像卡在白雪中。溫哥華國際機場也在推特上公布機場正下著雪的畫面。

We are fully mobilizing our snow response equipment and team for today’s weather. Thank you for your patience as we work to get you on your way as safely and quickly as possible.

To ensure that you are prepared for the winter conditions head to:https://t.co/oRqooKyjJK pic.twitter.com/RfbZ8yFaEC — YVR (@yvrairport) November 29, 2022

長榮航空也證實這起意外，長榮航空發布聲明表示，29日一架從台北飛往溫哥華的BR10客機於當地時間18時42分順利降落溫哥華，由於大雪導致機場能見度不佳，客機在落地、脫離跑道後，於滑行道轉彎時因積雪側滑，導致客機鼻輪偏離滑行道面，所幸人機均安。

聲明指出，滑出跑道的客機為777-300ER，當時機上共載有250名旅客及3名嬰兒，目前客機暫停於滑行道，考量安全，已安排旅客先下機、搭乘接駁巴士回到航廈，同時也請溫哥華機場支援將客機移回滑行道。

長榮航空指出，礙於這起意外，30日從溫哥華飛往桃園的BR09航班因此延誤12小時起飛，長榮將依旅客需求協助更改訂位或簽轉至他航，長榮航空也對此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。