長榮航空一架BR10客機29日降落加拿大溫哥華時，由於當地正下著大雪，客機衝出跑道，卡在覆蓋了白雪的草叢中，所幸全機平安。
加拿大廣播公司新聞網（CBC News）記者布里特（Dan Burritt）今（30）日在推特發文指出，一架長榮航空BR10客機成功降落溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）、前往登機口時，不慎衝出滑行道，目前卡在跑道北方的草叢中。
所幸機組員及乘客全機均安，工作人員正試著將乘客送往航廈。
根據他提供的現場照片，由於溫哥華當地下著大雪，草叢上覆蓋滿滿一片白雪，讓客機看起來就像卡在白雪中。溫哥華國際機場也在推特上公布機場正下著雪的畫面。
長榮航空也證實這起意外，長榮航空發布聲明表示，29日一架從台北飛往溫哥華的BR10客機於當地時間18時42分順利降落溫哥華，由於大雪導致機場能見度不佳，客機在落地、脫離跑道後，於滑行道轉彎時因積雪側滑，導致客機鼻輪偏離滑行道面，所幸人機均安。
聲明指出，滑出跑道的客機為777-300ER，當時機上共載有250名旅客及3名嬰兒，目前客機暫停於滑行道，考量安全，已安排旅客先下機、搭乘接駁巴士回到航廈，同時也請溫哥華機場支援將客機移回滑行道。
長榮航空指出，礙於這起意外，30日從溫哥華飛往桃園的BR09航班因此延誤12小時起飛，長榮將依旅客需求協助更改訂位或簽轉至他航，長榮航空也對此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。
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