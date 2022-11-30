女星王宇婕戲劇作品不斷，在八點檔《一家團圓》戲份告個段落後，原本想趁著邊境解除，去日本休息度假，沒想到又接到《機智校園生活》的演出，只好趕緊將機票改期進組拍戲，結果剛拍完又接到高科技智慧販賣機代言，讓她開心表示「去日本可以買更多東西了」。

戲劇邀約不斷的王宇婕，趁著近2部作品即將殺青，她也準備好好休假出國去日本旅遊，正巧新代言也找上門讓她超級開心。特別是新代言結合她喜愛的3C科技與美食，她透露自己拍戲放飯時間不定，常常吃飯時便當都冷掉了，但如果劇組附近有擺設智慧販賣機台，就可以隨時吃到熱騰騰的便當，還有三道殺菌功能與2秒無接觸取餐，讓人放心也能讓辛苦的人吃到熱呼呼的美食，撫慰工作勞累的心。

王宇婕爽接智慧販賣機代言，稱可以好好去日本買東西。(圖／好食GO提供)

王宇婕常拍戲的電視台也已經擺放智慧販賣機，她每次在棚內拍戲、錄節目時，都能選擇不同種有產銷履歷的熱食便當，在支付方面不同於傳統的販賣機只能用現金，新型的智慧販賣機可以用信用卡、行動支付等多種功能，就算不帶錢包也能付款取餐。

即將前往日本旅遊度假的她，也因接下這個智慧販賣機代言，多了不少旅費可以帶著家人好好放鬆，也可以買更多東西，已經五年多沒出國旅遊了的她，這次特別安排8天旅程，沒有特別規劃行程，她表示日本基本上在路上隨便找一家店，都不太會遇到雷的，所以這次沒做太多公克，準備好好去放空，走到哪吃到哪。