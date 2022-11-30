電影《哈勇家》對談活動昨日順利落幕。（華映提供）

陳潔瑤執導的溫馨電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，打造一齣充滿溫暖的可愛家庭作品。29日甫獲金馬最佳導演的陳潔瑤，與金馬導演鍾孟宏於華山光點電影院進行一場「當陽光普照哈勇家」對談，鍾孟宏驚訝陳潔瑤對素人的掌握魔力，更表示被林詹珍妹唱聖歌的畫面感動，但他對電影的觀察很詳細，提出很多問題，讓陳潔瑤笑說：「我好像是來接受拷問的啊！」

鍾孟宏很喜歡電影《哈勇家》，更驚訝陳潔瑤對素人演員的掌握有著天生的魔力，他覺得電影一開場的對白寫得太美了，「夢是祖靈給的，祖靈給你什麼就是什麼。」陳潔瑤透露當初拍攝這場戲時，拍攝地思源埡口和劇本不符，但她接受大自然給的場景仍進行了拍攝，讓她在剪接時調整內容而有了這句台詞。鍾孟宏表示電影後半又再度出現雪景，和前面的序曲相互應，讓他看了起雞皮疙瘩的感動。

鍾孟宏透露對《哈勇家》拍攝地南山部落很有情感，因為在拍攝《失魂》時，總是要經過南山部落才會到拍攝地，他笑說曾經為了趕拍，直接讓張孝全和梁赫群滿臉是道具血漿的走在往思源埡口的山路上，讓過往車裡的民眾都想熱心救助他們，當時也覺得部落附近的一個彎道非常美，想著一定要來這條路拍戲，今年他幫朋友的忙，破例拍了汽車廣告，便在此處取景，但他說：「《哈勇家》以空拍的角度拍這條路，比我取景的角度更好，如果能早點看到《哈勇家》就可以參考了啊。」讓陳潔瑤表示從2017年開始便在南山部落拍攝張祖鈞的紀錄片及發展《哈勇家》的劇本，對部落非常熟悉，更容易拍到部落美景。

鍾孟宏也對素人演員的表現給予肯定，他表示金馬最佳女配角林詹珍妹一場在教堂唱聖歌的演出，看著十字架的背影，讓他直呼感動。他也讚美小薰可以化身為部落感十足的媽媽，和素人搭配的那麼自然，表現很出色，他意外林亭莉的表現從生澀到最後變得具有說服力，陳潔瑤表示一開始她和扮演父親的洪金輝被嚴格指導，甚至罵過，但拍到後期兩人的演出都明顯進步許多。