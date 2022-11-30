111年度苗栗縣原住民族部落大學開設25門基本型課程，其中包含今年首創開設的平埔族課程「織回道卡斯的記憶—蘭草編織」，傳承珍貴的道卡斯藺編文化。30日辦理成果展，展現學員們學習及傳承傳統技能的成果，苗栗縣長徐耀昌感謝講師們用心教學，期待未來集結各面向的多元資源，推動以原住民為主體的終身學習環境。

苗栗縣原住民族部落大學設校至今已邁入第18年，共開設504門課程，參加學員超過7000人次。其中今年部落大學規劃25門基本型課程，包含教育、經濟、生活及文化等四大學群，更首創平埔族課程「織回道卡斯的記憶—蘭草編織」，吸引近20名聚落族人參與，延續培育蘭編種子人才。

原住民族部落大學成果展今天登場，現場展出深富原民傳統文化的泰雅族傳統弓箭、竹子編織、歌謠傳唱及泰雅族男、女藤帽等原創作品，呈現各部落教室學員豐碩的工藝成果。苗栗縣長徐耀昌也頒獎表揚111年度原住民族部落大學優良課程評選的特優及優等講師，感謝他們用心授課，傳承珍貴技藝。

苗栗縣長徐耀昌表示，原住民在音樂、運動方面人才濟濟，也有許多藝術天分，而部落大學不僅培養原住民族在地文化、產業及傳統知識人才，也是強化族群文化的認同的重要學習場域，是終身學習、培育傑出人才的搖籃，今天成果展看到擺設的藺草、編織等都具有代表原住民的生活，將藝術融入生活，展現珍貴的原民文化，期待透過文化傳承重建族群自信心及認同感，落實苗栗縣部落大學的理念與願景。

縣長徐耀昌說，在他上任八年來，感謝原住民朋友的支持與體諒，當初將原住民事務處改為原住民事務中心，是為了透過勞工及青年發展處為勞工、青年提供就業、創業等工作輔導任務，而勞青處也發揮了極大功能，打造友善的職場環境，也相當於原住民族的協助，而在議員們的監督下，對於原民中心的預算每年成長，期待未來原住民族能永續發展，保存傳承珍貴的文化資產。