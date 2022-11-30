2022年是加密貨幣悽慘的一年，除了虛幣交易所破產事件連環爆，繼29歲加密貨幣專家穆謝吉安溺斃、數位資產交易平台Amber Group創辦人庫蘭德睡夢中猝死後，美媒報導，俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」創始人塔蘭25日搭直升機墜毀身亡，成為過去一個月來第三位離世的幣圈平台負責人，令人不勝唏噓。

紐約郵報報導，俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」（Forex Club）聯合創始人塔蘭（Vyacheslav Taran），25日搭乘單引擎H130直升機，打算從瑞士飛往摩納哥，不料在法國濱海自由城墜毀，53歲的塔蘭與35歲法國籍機師均遇難喪命。

俄羅斯駐巴黎大使館28日證實他的死訊，目前墜機事故仍在調查中，法國當局表示，沒有他殺的可能性，但不排除人為疏失。另有法國媒體報導，原本有第二位乘客要一起搭機前往，但在最後一刻取消，幸運躲過劫難。

塔蘭成為過去一個月以來，第三位驟逝的加密貨幣創業家。

10月28日，美國MakerDAO聯合創始人穆謝吉安（Nikolas Mushegian）的屍體在美屬波多黎各海灘被發現，證實為溺水身亡，年僅23歲。

11月23日，市值超過30億美元（約台幣930億）的數位資產管理公司Amber Group創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）在睡夢中猝死，得年30歲，讓幣圈痛失第二位年輕奇才。