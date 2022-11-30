九合一大選後，民進黨30日首次舉行中常會，會中由中常委互推人選指派代理黨主席，並確定由高雄市長的陳其邁（如圖）擔任，陳隨後為這次敗選向民眾鞠躬致歉，並表示接受人民指正，要謙卑面對、回應民眾需求。（張鎧乙攝）

是否參與黨主席補選 陳其邁：不會。（曾薏蘋攝）

是否參與黨主席補選 陳其邁：不會。（曾薏蘋攝）

民進黨今中常會推舉高雄市長陳其邁為代理主席，對於是否會參與黨主席補選？陳其邁斬釘截鐵說，「喜歡直接講，『不會』」；他也當場代表全黨深深一鞠躬，「感謝選民給我們反省的機會，我們會深刻檢討，謙虛面對民意」。

至於黨主席補選，黨內會避免撕裂，各派系協調一人？陳其邁說，明年1月中旬，就是過年前，將補選選出黨主席；他強調，黨選舉不會撕裂感情，民主機制，不管程序如何，最後就是黨員投票，這是民主機制，「我是辦選務的人，這樣講大應該聽得懂」。

陳其邁中常會後以代理黨主席身份召開記者會，被問蔡總統提到，中壯世代要扛起責任；他說，每個人都要扛起責任，敗選原因就是要檢討。

至於有傳出蔡總統提到，人民不希望民進黨一黨獨大；他說，台灣民主非常成熟，監督制衡是常態，有贏也會有輸，議會、或立院，監督就是在野黨，民主實踐過程，投票是選民對政治人物、政黨最大的監督，選舉輸了，就是有很多原因，要好好面對問題並解決，沒有徹底的檢討，沒有就沒有下次選舉。