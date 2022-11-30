現在許多人會在機車上裝手機架，一名機車行老闆抱怨，近日一位大學生到他的車行說要裝手機架，他直接表示將酌收100元工錢，對方立刻喊貴，隨後還在Google評論區上留下一星負評，讓老闆很委屈，也引起網友討論，不少人看完紛紛吐槽那位大學生，想省錢就回家自己裝。

一名機車行老闆昨在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，一名大學生到他開的車行要求代裝手機架，他說可以幫忙，但要酌收100元工錢，未料對方聽了立刻轉頭跟同行友人抱怨很貴，甚至跑到店家的Google評論區留下了一星負評，讓原PO看了傻眼直呼「十元早餐八元豆干」。

機車行裝手機架收100元，竟收到負評。（圖／翻攝自爆廢公社）

從留言截圖中可見，那位大學生先是抱怨老闆的態度很差，接著又說以前自己拿著準備好的手機架，到別家機車行請求幫忙代裝，其他店家都不曾要求支付工錢，朋友也從未被收過錢，最後還放話說以後不會再去消費。

機車行老闆見狀指出，他不認為自己有義務要免費提供安裝服務，並感慨直呼「現在的大學生到底都怎麼了？」引起網友熱烈討論，「原來是這樣，所以自己帶食材去熱炒店炒兩下外帶，是不是也不用錢」、「消費者有什麼問題？不想多花錢的話，就自己回家裝，幫你裝也要時間，收工錢合理吧！」