新竹縣13年前以公共造產辦理油羅溪疏濬工程，砂石車進出管制站都要刷卡。（羅浚濱攝）

新竹縣油羅溪疏濬工程，以「砂石車運輸監控系統」，讓疏濬作業全程公開透明。（羅浚濱攝）

新竹縣油羅溪疏濬工程，砂石車進出影像「全都錄」，立即回傳公共造產基金的監控中心。（羅浚濱攝）

縣長楊文科日前提出未來4年10項重點施政，第1項河川疏濬可以達到防災效果，開挖的土石也能溢注縣政財源，但承辦的民政處客家事務科長林昌炬說，縣府有13年未辦河川疏浚，公共造產基金人員都已離職，沒人有經驗，要疏濬油羅溪還是上坪溪仍在評估中。

前縣長鄭永金時，尖石鄉尖石大橋到嘉新大橋長約2公里的油羅溪河道，從艾利等颱風後，淤積土石幾與道路等高，嚴重危及堤防、道路、橋梁及居民生命財產安全。

因地方要求疏濬殷切，2008年由前農業處長范國銓成立公共造產基金，聘用專業人員規畫溪流水質、堤防及橋梁等環境監測等相關工程，召開多次座談會取得居民支持，二河局審查後同意辦理疏濬工程。

當時各縣市河川疏濬，不時發生黑道介入及人謀不臧等問題，新竹縣為免除人為弊端，規畫全國唯一的「砂石車運輸監控系統」，每部核准載料的砂石車都裝GPS，進出各管制站都必須刷卡，在出入站、移動站及管制站都有攝影機，全程監控，讓疏濬作業全程公開透明。

同時，依據水利署頒訂的「採售分離」、「即採即售」原則，公平分配給9家砂石場採購，用最實際的重量法計價，設計的系統讓黑白兩道無機可趁，公共造產人員也不必擔驚受怕。

當時在油羅溪河床開便道讓砂石車出入，避免影響縣道122線交通，每天上百輛砂石車排隊進出工地，場面相當壯觀。

該段油羅溪2公里河道，用1年半時間完成疏濬，開挖60萬立方公尺土石，未見任何弊端，並讓縣庫進帳1億餘元，水利署當時贊許這套系統是全國河川疏濬典範，並拍宣導片給其他縣市參考。

前縣長邱鏡淳未續辦河川疏濬工程，並將公共造產基金從農業處移回民政處，迄今13年未辦疏濬，當時聘用的專業人員早已全部離職。

客家事務科長林昌炬不諱言，該科人員完全沒有辦理河川疏濬的經驗，目前還在評估是疏濬油羅溪還是上坪溪，會請工務處等有經驗的單位協助，將相關工程先委外做規畫。